الرافدين يعلن إطلاق سلف الـ 25 مليون دينار للموظفين

2020/01/16 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اطلق مصرف الرافدين، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تتر...





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