اعتقال قاضيًا لإصداره أحكامًا مقابل “خدمات جنسية”

2020/01/16 | 09:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اعتقلت السلطات الإيطالية، قاضيًا الأربعاء، بعدما كشفت التحقيقات أنه تلقى أموالًا وهدايا وخدمات جنسية؛ لإصدار أحكام لصالح متهمين.وكان القاضي يخدم في بلدة كاتنزارو في إقليم كالابريا جنوب إيطاليا؛ حيث تنحدر مافيا ندراتنجيتا المخيفة.وذكر ممثلو الادعاء العام، أن القاضي المعتقل تلقى مرارًا «مبالغ كبيرة من المال وأشياء ثمينة وسلعًا وخدمات أخرى؛ بما […]

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