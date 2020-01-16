جواز السفر العراقي يحتل المرتبة ما قبل الأخيرة لأسوأ جواز في العالم وفقاً لمؤشر مؤسسة هينلي

2020/01/16 | 09:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جواز السفر العراقي يحتل المرتبة ما قبل الأخيرة لأسوء جواز في العالم وفقاً لمؤشر مؤسسة “هينلي” السنوي لأفضل و أسوء جوازات السفر في العالم لعام 2020.حيث أعلنت نتائج المؤشر […]

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