امريكا والصين توقعان اتفاقا تجاريا لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين

2020/01/16 | 09:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت امريكا والصين، الاربعاء، اتفاقا تجاريا لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين يتضمن: ١- شراء الصين بضائع أمريكية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين لخفض العجز التجاري .٢- زيادة […]

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