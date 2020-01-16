7 أسباب وراء إقامة مصر أكبر قاعدة عسكرية

2020/01/16 | 09:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ كشفت مصادر عسكرية مصرية الأربعاء، سر إقامة الجيش المصري أكبر قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الشمالية مع دولة السودان.وقد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي الأربعاء، قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر، بالقرب من الحدود الجنوبية للبلاد مع السودان.وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ […]

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