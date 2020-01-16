2020/01/16 | 09:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةبلغ عـدد من منحتهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الباحثين عن العمل منذ النصف الثاني لعام 2015 ولغاية نهاية العام 2019 ، مـا يـقـرب مـن 1 مـلـيـون و288 الــف شخص، وبحسب الاسبقية الزمنية لكل متقدم.وقال مدير عام دائـرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض، إن دائرته "تعتمد في منح القروض على الاسبقية الزمنية في التسجيل لضمان الشفافية في الحصول على القرض"، مـؤكـدا ان دائـرتـه "منحت منذ النصف الثاني لعام 2015 ولغاية نهاية العام الماضي، مليونا و288 الفا و854 قرضا للباحثين عن العمل".واردف، ان دائرته "منحت خمسة الاف و259 قرضا لباحثين عن العمل خلال العام الماضي"، منوها بأن دائرته "اعدت خطة ستراتيجية لمنح الـقـروض للباحثين عـن العمل اعــدت خلالها قــاعــدة بـيـانـات لـلـمـتـقـدمـين لـلـحـصـول على القروض الميسرة لاقامة مشاريع خاصة بهم".ونوه باهض بان دائرته "تعمل على استرجاع الامـــــوال المــمــنــوحــة لـلـعـاطـلـين المـقـتـرضـين وايـداعـهـا فـي صـنـدوق دعـم المـشـاريـع المـدرة للدخل ليتم منحها لمستفيدين جدد بحسب شـروط التسديد الخاصة بكل قـرض"، لافتا إلى أن "عـدد الـبـاحـثـين عـن الـعـمـل المسجلين في قـاعـدة بيانات الـدائـرة منذ تشرين الاول من العام الماضي ولغاية الان، بلغ اربعة الاف و35 بـاحـثـا عـن الـعـمـل مـوزعـين بـواقـع 2842 من الذكور، و1193 من الاناث".وذكــر فـي الـسـيـاق نـفـسـه، ان "الدائرة منحت قسما كبيرا منهم قـروضـا ميسرة لانشاء مشاريع خاصة بهم، فضلا عن اشراكهم في دورات تدريبية تؤهلهم لدخول سوق العمل"، مـشـيـرا إلى أنه "لايــزال الـتـنـسـيـق جـاريـا من اجل ايجاد فرص عمل لتشغيلهم بغية تقليل نسب البطالة وصولا الى القضاء عليه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل: 1.3 مليون مقترض منذ 2015 ولغاية العام الماضي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل: 1.3 مليون مقترض منذ 2015 ولغاية العام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).