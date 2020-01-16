المرور تبدأ باستبدال اللوحات الدائمية القديمة

2020/01/16 | 09:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةشـرعـت مديرية المرور العامة بتنفيذ المشروع الوطني، لاستبدال اللوحات القديمة للمركبات الخصوصي والاجرة والحمل باللوحات الجديدة "الالماني".وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد عمار وليد الخياط، إن "المديرية باشرت في الايـام القليلة الماضية من خلال الدوائر والمواقع التابعة لها تخصيص ارقــام جـديـدة لاصـحـاب المـركـبـات الـتـي تحمل الـلـوحـات الـقـديـمـة لـيـتـم بـعـد ذلــك اسـتـبـدالـهـا بـالـلـوحـات الـجـديـدة الالمانية"، مشيرا إلى أن "الاجـراء يأتي في سياق الخطوات التي تتخذها المديرية في تنفيذ مراحل المشروع الوطني".ولـفـت إلى، أن "المــشــروع يـقـضـي بـتـوحـيـد جـمـيـع لـوحـات المــركــبــات الــقــديــمــة والــحــديــثــة بــلــوحــة جــديــدة واحـــدة والـتـخـلـص مـن تـعـدد الالــوان والاصــنــاف لتلك الـلـوحـات".ولفت إلى، أن "المــرحــلــة الاولــــى مــن المــشــروع تـضـمـنـت استبدال لوحات الفحص المؤقت التي كانت قد خصصتها المديرية للمركبات التي دخلت بعد العام 2003 باللوحات الـجـديـدة الالمـانـيـة اضـافـة الـى تـوحـيـد سـجـلات المـركـبـات الـقـديـمـة والـحـديـثـة ضـمـن المــشــروع واصـــدار سـنـويـات موحدة لتلك المركبات".وشـدد الخياط على أن "تنفيذ المـشـروع الوطني سيسهم بشكل فاعل جـدا فـي انـجـاز معاملات تحويل المركبات، لا سيما ان المـشـروع يعمل على تـزويـد جميع مديريات ودوائـر ومواقع المـرور التابعة لها في بغداد والمحافظات بحاسبات مركزية تحتوي على كـل المعلومات للمركبة وحائزها ما يتيح عملية نقل قيد المركبة في اقرب دائرة للمالك، اي بـالامـكـان تحويل المركبة التي تحمل لوحات بــغــداد فــي اي مـحـافـظـة اخـــرى فــي ديــالــى او الـبـصـرة او غيرها".

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