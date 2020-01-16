قاسم المحبشي - في فلسفة التربية والتربية الفلسفية

2020/01/16 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي ليست فلسفة التربية مجرد حاصل جمع لكلمتي (فلسفة- وتربية) بل هي مركب عضوي متواشج العلاقات؛ أنها علم خاص له أصوله وأدواته ونظرياته وطرائقه والنشاط الفلسفي هو بالدرجة الأولى نشاط نظري تأملي تحليلي كلي منهجي تجريدي، والنشاط التربوي هو نشاط عملي تجريبي ملموس وتخصصي.هذان القطبان الأساسيان للحياة البشرية برمتها- المادي والمعنوي، التجريبي والتأملي، النظري والعملي، الواقعي والمنطقي الفكري والملموس، هم ال......

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