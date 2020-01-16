2020/01/16 | 09:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سؤال الكتابة والمعرفة هو سؤال في غاية الأهمية والخطورة والضرورة لما يمتلكه من قوة وحضور في الفكر والثقافة والتقدّم والتمدّن والحضارة،

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