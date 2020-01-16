وفد الزوراء يتوجه إلى طشقند اليوم تحضيراً للقاء بونيودكور

2020/01/16 | 09:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغادر وفد فريق الزوراء اليوم الخميس الى العاصمة الأوزبكية طشقند للدخول في معسكر تدريبي هناك تحضيراً لمواجهة فريق بونيودكور الأوزبكي يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي ضمن منافسات الدور التأهيلي الثاني المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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