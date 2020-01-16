نيويورك تايمز: أميركا تستأنف عملياتها العسكرية مع القوات العراقية

2020/01/16 | 09:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن الولايات المتحدة استأنفت الأربعاء عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات العراقية، بعد أن توقفت عقب القصف الارهابي الام...

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