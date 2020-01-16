اجواء البلاد على موعد مع اندماج “منخفضين” جويين وموجة امطار “عشوائية”

2020/01/16 | 09:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تشير خرائط التنبؤات الجوية، إلى تقدم منخفض جوي يضعف تأثير المرتفع ويتسبب بحالات غير مستقرة في معظم مناطق البلاد، فيما تنتظر مدن مختلفة “امطارا عشوائية” وقد تستمر لـ48 ساعة.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة تابعتها “يس عراق”، إنه “يضعف تاثير المرتفع الجوي بسبب تقدم امتداد منخفض جوي قطع من البحر […]

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