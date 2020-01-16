2020/01/16 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئاسة البرلمان تكشف حقيقة صدور قرار اتحادي بإيقاف صرف الأموال لكردستان

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئاسة البرلمان تكشف حقيقة صدور قرار اتحادي بإيقاف صرف الأموال لكردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئاسة البرلمان تكشف حقيقة صدور قرار اتحادي بإيقاف صرف الأموال لكردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).