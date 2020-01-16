بعد ايقافها فور مقتل سليماني.. الجيش الامريكي يستأنف عملياته المشتركة مع العراق

2020/01/16 | 09:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكد مسؤولان عسكريان أمريكيان أن الجيش الأمريكي استأنف عملياته المشتركة مع العراق، وذلك بعد 10 أيام من تعليقها في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن المسؤولين الذين لم تذكر اسميهما، أن الجيش كان حريصا على استئناف العمليات ضد تنظيم “داعش” في أقرب وقت ممكن، بهدف […]

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