2020/01/16 | 09:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وجود اي طرح يتعلق بتشكيل الأقاليم في العراق وما يطرح حالياً بشأن “الاقليم السني”.وقال الحلبوسي، في تصريح صحفي، إنه “لا وجود لأي طرح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي : لا وجود لأي طرحٍ بشأن تشكيل أقاليم سني) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي : لا وجود لأي طرحٍ بشأن تشكيل أقاليم سني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).