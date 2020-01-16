2020/01/16 | 09:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلمان الإقليم يصوت اليوم على قانون مهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/16 | 09:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان الإقليم يصوت اليوم على قانون مهم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان الإقليم يصوت اليوم على قانون مهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).