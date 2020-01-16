2020/01/16 | 09:54 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: سومر نيوز

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس، ان جميع المحاولات لتسقيط الاتفاقية الصينية ستبوء بالفش...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاقتصاد النيابية: الاتفاقية الصينية ستقضي على المشاريع الوهمية ومحاولات تسقيطها فاشلة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاقتصاد النيابية: الاتفاقية الصينية ستقضي على المشاريع الوهمية ومحاولات تسقيطها فاشلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).