أمطار غزيرة تجتاح الساحل الشرقي لأستراليا وتنعش الآمال بإطفاء الحرائق

2020/01/16 | 09:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اجتاحت العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة أنحاء من الساحل الشرقي لأستراليا، اليوم الخميس، فيما أحيا الآمال في إطفاء بعض حرائق الغابات الهائلة التي تجتاح البلاد أو على الأقل التخفيف من شدتها.

وقال الخبير في مكتب الأرصاد الجوية لراديو هيئة الإذاعة الأسترالية، جيك فيليبس، "نتوقع طقسا غير مستقر في الأيام الأربعة أو الخمسة القادمة أو نحو ذلك".

وأضاف "تساقط الأمطار قد يكون مفيدا في بعض المناطق وفي مناطق أخرى، قد يكون ملليمترا أو ملليمترين فقط".

وبين انه "هناك مخاطر مصاحبة له، ومن ثم لا يكون دائما شيئا جيدا بالضرورة، خصوصا إذا كان سقوط الأمطار سريعا، ما نريده في الحقيقة هو البلل، المطر المتواصل".

وتواجه أستراليا منذ أيلول أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها، حيث أودت الحرائق بحياة 29 شخصا وأدت إلى نفوق ملايين الحيوانات، وتدمير ما يزيد عن 2500 منزل، فيما دمرت غابات في منطقة مساحتها تعادل مساحة بلغاريا.

وتقول سلطات الإطفاء، إنه لا يزال هناك 85 حريقا مشتعلا في أنحاء مقاطعة نيو ساوث ويلز، اليوم الخميس، لم تتم بعد السيطرة على 30 منها، و19 حريقا مشتعلا في فيكتوريا.

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