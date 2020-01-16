هازارد يعترف.. هذا ما حصل لوزني في إجازة الصيف

2020/01/16 | 09:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةاعترف لاعب ريال مدريد إيدن هازارد، بأنه يترك المجال لنفسه للاستمتاع بالإجازة الصيفية، مما تسبب في زيادة وزنه بعد الانتقال إلى ريال مدريد قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.وأثار اللاعب البلجيكي، الذي انتقل إلى ريال مدريد من تشلسي بعد فترة طويلة من المفاوضات مقابل 100 مليون يورو (111.3 مليون دولار) في يونيو، جدلا عندما ظهر بوزن زائد قبل انطلاق الموسم.وقال هازارد لمجلة سبورت فوت البلجيكية: "هذا صحيح.لا أستطيع أن أكذب.عندما أكون في إجازة فإنها تكون إجازة".وأضاف قائلا: "زاد وزني خمسة كيلوغرامات في الصيف.أنا ممن يزيد وزنهم بسرعة جدا ثم أفقد ذلك بسرعة".

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