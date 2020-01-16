ضبط ثلاثة اشخاص بحوزتهم مادة يشك انها مخدرات في ذي قار

2020/01/16 | 09:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الخميس، عن ضبط سيارة يستقلها ثلاثة اشخاص بحوزتهم مادة يشك بانها من المواد المخدرة غربي المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "سيطرة البطحاء تمكنت من ضبط سيارة صالون يستقلها ثلاثة اشخاص وبحوزتهم مادة يشك بانها من المواد المخدرة".

وأضافت انه "تمت احالتهما الى الجهات المختصة للتأكد من نوع المادة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصوليا".

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