الأمن النيابية: لايوجد اتفاق إنشاء قواعد مع الجانب الإميركي

2020/01/16 | 10:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، عدم وجود أي اتفاق لانشاء قواعد اميركية على الأراضي العراقية، فيما شددت على عدم شرعية وجود القوات الاميركية على أرضينا وبهذ العدد.

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