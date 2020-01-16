محافظ صلاح الدين يوجه بتفعيل الأكاديمية الرياضية

2020/01/16 | 10:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، بتفعيل العمل بالأكاديمية الرياضية وتأهيل الملاعب، لدورها الإيجابي في احتضان الطاقات الشبابية.

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