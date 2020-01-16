محمد الحنفي - عرس نضالي على نغمات الموسيقى / الزجل...

2020/01/16 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي الأمل عظيم، وأعظم منه أن يتحقق.أن تمارس ما هو جاد وحدك، مهم؛ ولكن الأهم منه، أن تجد من يمارس مثلك، أو أحسن منك.والأكثر جمالان عندما يتجمع المبدعون، فيما يشبه الجهة، في مناسبة ثقافية، تجمع بين البساطة، والريادة، تختص بالاحتفاء بالزجالين المغاربة، في شخص الزجال المغربي، المناضل التقدمي، إدريس بلعطار، الذي أتحفنا بقصائده الزجلية الملتزمة، بمعية نغمات العود والكمان، في انسجام متكامل، م......

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