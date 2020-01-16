مصرف الرافدين يعلن عن “سلف جديدة” تصل إلى 25 مليون

2020/01/16 | 10:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مصرف الرافدين اليوم الخميس، عن وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين (5، 10، 15، 20، 25) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق”، نسخة منه، انه “تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من […]

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