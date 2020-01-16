2020/01/16 | 10:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يعتقد مسؤولو الصحة بالصين، أنهم اكتشفوا الفيروس الغامض الذي تسبب في مرض عشرات الأشخاص في مدينة ووهان بوسط الصين، حيث وجد التقييم الأولي الذي أجراه فريق من الخبراء، شكلاً جديداً من فيروسات كورونا في 15 حالة، في حين تم الإبلاغ عن حالات يشتبه في إصابتها بالفيروس في هونج كونج وكوريا الجنوبية، مما أدى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير : تفاصيل مهمة عن “الفيروس الغامض” الذي ضرب الصين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير : تفاصيل مهمة عن “الفيروس الغامض” الذي ضرب الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).