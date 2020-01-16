دراسة : العمل لساعات طويلة يصيب بالسكتة الدماغية

2020/01/16 | 10:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أكَّدت دراسة طبية حديثة، أن الموظفين الذين يحترقون جراء العمل لساعات طويلة، هم أكثر عرضة للإصابة بضربات القلب غير المنتظمة.ويُعد «الاحتراق المهني» مشكلة حقيقية؛ حيث يضر بالحياة الشخصية والصحة العقلية للأشخاص؛ لكن دراسة جديدة كشفت تأثيره المدمر أيضًا على صحة القلب.وحسب «ديلي ميل»، تقول الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة جنوب كاليفورنيا، إن […]

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