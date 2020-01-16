سائرون: تقسيم العراق ضرب من الخيال

2020/01/16 | 10:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين النائب عن تحالف سائرون مضر الازيرجاوي، الخميس، ان بعض الشخصيات تحاول تنفيذ اجندات خارجية للحصول على مكاسب سياسية داخل العراق، لافتا الى ان كل مخط...

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