الحبس لنقيب المحاسبين السابق.. صرف مليار دينار دون قصد

2020/01/16 | 10:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت #هيئة_النزاهة، عن صدور قرار حكم بالحبس الشديد بحقِّ نقيب المحاسبين السابق.وذكرت دائرة #التحقيقات في الهيئة، أن «المُدان الذي كان يشغل منصب نقيب المحاسبين السابق، […]

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