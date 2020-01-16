متظاهرو الناصرية يهددون الحكومة ويمهلونها ” اسبوعاً فقط “

2020/01/16 | 10:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … انتشر مقطع فيديو تداولته حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي العراقي يظهر متظاهرو الناصرية في العراق وهم يرددون شروطهم ومهلتهم للحكومة العراقية للرد على مطالبهم وتحقيقها خلال المهلة التي أعطوها لها.

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