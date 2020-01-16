الحبس الشديد لنقيب المحاسبين العراقيين السابق لصرفه مليار دينار خلافاً للقانون

2020/01/16 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، صدور قرار حكم بالحبس الشديد بحقِّ نقيب المحاسبين السابق، مُبيِّنةً قيامه بصرف اكثر من مليار دينار بسوء قصد؛ خلافاً لما ھو مقرر قانوناً.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "المُدان الذي كان يشغل منصب نقيب المحاسبين السابق، أقدم على التصرف بالمال العام بسوء قصد خلافاً للغرض الذي عُھد به إليه أو سلم له من أجله حسب ما ھو مقرر قانوناً"، موضحة أن "المدان قام بصرف مبلغ يصل إلى أكثر من مليار دينار من أموال النقابة في مجالات ليس لها علاقة بنشاط نقابة المحاسبين".

وأضافت الدائرة، أنَّ "محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُتَّهم بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، وأصدرت المحكمة حكماً بالحبس الشديد بحقِّ المدان استناداً إلى أحكام المادَّة 453 من قانون العقوبات".

بغداد اليوم- بغداد

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، رسالة لـ"الثوار"، مؤكداً أنه لا أنتم خارجيون ولا نحن تبعيون.

وقال الصدر في تغريدة له على تويتر تابعتها (بغداد اليوم)، إن "التظاهرتين نوران من س

بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، بمباشرة الداوم الرسمي في جميع الدوائر الحكومية بمحافظة الديوانية باستثناء ديوان المحافظة.

وقال مراسلنا، إن "جميع الدوائر الرسمية باشرت بالدوام الرسمي بعد الاضر

بغداد اليوم-متابعة

كشفت رئاسة مجلس النواب، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، عن حقيقة صدور قرار من الحكومة الاتحادية بإيقاف صرف رواتب ومستحقات اقليم كردستان.

وقال نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، في تصريح صحفي، إن "الكتاب الذي أرسل باسم رئي

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