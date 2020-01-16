تراجع الذهب مع زيادة شهية المخاطرة بفعل تفاؤل إزاء التجارة

2020/01/16 | 10:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس بعدما زاد التفاؤل بخصوص اتفاق تجارة مرحلي بين الولايات المتحدة والصين الشهية للمخاطرة بالرغم من استمرار مخاوف تتعلق بالرسوم وقضايا أساسية لم تحل بعد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا بينما قفز البلاتين إلى أعلى مستوى في نحو عامين.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1552.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش.



وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1552.60 دولار.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه اتفاق المرحلة 1 التجاري المنتظر يوم الأربعاء لينزعا فتيل نزاع مستمر منذ 18 شهرا أحدث اضطرابا في الأسواق العالمية.

ومما فرض المزيد من الضغط على أسعار الذهب أن صعدت الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية يوم الخميس مع ترحيب المستثمرين بالاتفاق التجاري.

وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2270 دولارا للأوقية بعدما بلغ ذروة قياسية عند 2288.12 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1013.82 دولار بعدما وصل لأعلى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2018 في وقت سابق عند 1027.44 دولار.

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