عبدالكريم خلف: سنعتقل المتظاهرين الداعين للإضراب عن الدوام

2020/01/16 | 10:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق توعد المتحدث العسكري باسم حكومة تصريف الأعمال في #العراق، اللواء #عبدالكريم_خلف، باعتقال #المتظاهرين العراقيين الذين يدعون #الطلبة والموظفين إلى مواصلة الإضراب عن الدوام.ونقلت وكالة الأنباء […]

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