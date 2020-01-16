عقيدة الحياد.. عبدالحميد الصائح

2020/01/16 | 10:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب عبد الحميد الصائح: عقيدة الحياد كان الحياد بين المتخاصمين أماناً وابتعاداً عن المشاكل وراحةَ بال، كان كالوقوف على التل للفرجة أو التلصص من ثقب الباب على المعركة وكثيراً ماوصفوا الحياد موقفَ المتخاذلين في الفكر السياسي، والشيطانَ الأخرس في الوعظ الديني، وخيارَ الجبناء في السمعة العامة.وقد انشغلت البحوث العلمية كعادتها بقضية الحياد سواء في […]

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