تعرف على أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي لهذا اليوم

2020/01/16 | 10:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يقترب سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي من الاستقرار، بعد ايام من التذبذب والارتفاع.ويظهر الجدول الاتي اسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والصيرفات المختلفة لليوم الخميس 16 كانون الثاني 2020: بغداد – بورصة الكفاح – مبالغ كبيرة 121,800 … في الصيرفات – تقريبي 121,250 122,250 ————————-—— النجف 121,850 ———— اربيل 121,800 […]

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