2020/01/16 | 10:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3,804 مشاهدة افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن اللواء حامد الشمري تسلم قيادة شرطة ديالى.وقال المصدر، ان “اللواء حامد خليل يعقوب الشمري تسلم مهام قائد شرطة ديالى خلفا للواء فيصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء “حامد الشمري” يتسلم مهام قائد شرطة ديالى خلفاً للواء “فيصل العبادي”) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء “حامد الشمري” يتسلم مهام قائد شرطة ديالى خلفاً للواء “فيصل العبادي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).