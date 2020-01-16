الصدر يواجه رسالة الى المتظاهرين: لا وطن مع الاحتلال ولا سيادة مع الفساد

2020/01/16 | 11:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، رسالة الى المتظاهرين مطالبا اياهم بالاستمرار من اجل العراق وسيادته، مؤكدا وقوفه معهم.

وغرد الصدر على صفحته الشخصية، بموقع "تويتر" وتابعته "الغد برس"، قائلا ان "محبتي إن التظاهرتين: نوران من سراج واحد يوقدان من شجرة الإصلاح المباركة التفيء أغصان شجرة الزيتون العراقية على الشعب وأطيافه لتكون ككوكب دري لا شرقي ولا غربي يزيل عنا ظلم الاحتلال وأيدي الفساد وعتاة الإرهاب ودعاة العنف والظلام فننعم بالحرية والسلام والصداقة مع الجيران والعزة والشموخ أمام الشعوب الكرام".ودعا "أيها الشعب العراقي الأصيل ويا أيها الثوار الشجعان ضد الفساد استمروا ونحن معكم فلا وطن مع الإحتلال ولا سيادة مع الفساد ولا أمان مع الإرهاب ولا حرية مع التشدد".وأكد الصدر ان "الاعتدال طريقنا والسلام هدفنا والسيادة مطلبنا ولتخسأ كل أصوات العنف ودعاة الخضوع فلا أنتم خارجيون ولا نحن تبعيون بل نحن وإياكم عراقيون ما حيينا".يذكر ان الصدر دعا يوم الثلاثاء الماضي، الى تظاهرات مليونية سلمية موحدة تندد بالوجود الامريكي في العراق.ويشار الى ان صاح محمد العراقي المقرب من الصدر، نشر يوم امس الاربعاء، معلقا على التظاهرات المليونية التي دعا اليها الصدر وأكد انها سوف تنطلق يوم الجمعة القادم، على ان يحدد مكانها لاحقا.

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