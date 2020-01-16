الجملة العصبية: 37 الف حالة خلال 2019 بينها 22 الف اصابة طارئة

2020/01/16 | 11:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية، الخميس، استقبالها اكثر من 37 الف مراجع خلال 2019بينها اكثر من 22 الف حالة طارئة، مبينة ان الحالات تراوحت مابين إصابات الدماغ والعمود الفقري و والرمي العشوائي وحوادث السير والشجار والسقوط من أماكن مرتفعة، إضافة الى الجلطات الدماغية ونزف الدماغ ومراجعي الاستشارية.وقال مدير المستشفى الدكتور وليد خالد الحيالي في بيان، ان "استشارية المستشفى تستقبل الحالات المرضية بشكل يومي لامراض الدماغ والعمود الفقري فضلا عن الطوارئ التي تستقبل الحالات الطارئة على مدى 24 ساعة يوميا وبكوادر متكاملة".واضاف الحيالي، ان "المستشفى استقبل خلال 2019 نحو 37275 مراجع وحالة طارئة بينها 15009 مراجع للاستشارية مابين الام الدماغ واورامه والعمود الفقري والصداع الشديد والصرع وغيرها من الحالات".واوضح، ان "عدد الحالات الطارئة التي وردت للمستشفى خلال السنة الماضية بلغت 22 الف و 266 حالة طارئة تراوحت مابين اصابات الرمي العشوائي واصابات الراس والعمود الفقري وحوادث السير والجلطات الدماغية ونزف الدماغ وفتحات الظهر لحديثي الولادة والسقوط من اماكن مرتفعة وغيرها".وتابع ان "الحالات الطارئة بعضها يتطلب اجراء عمليات عاجلة او الرقود بالعناية المركزة واخرى نقل لمستشفيات اخرى لوجود اصابات ثانوية او الاستعانة بفرق طبية من المستشفيات المتخصصة".وكانت مستشفى الجملة العصبية استقبلت خلال 2018 نحو 36 الف حالة بينها 11 الف حالة طارئة فيما استقبلت خلال 2017 نحو 8500 حالة طارئة.

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