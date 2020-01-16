الصدر من خلال تغريدته يبين ان مليونيته وثورة تشرين هما وجهان لعملة واحدة

2020/01/16 | 11:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

وجهزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، رسالة إلى متظاهري الاحتجاجات الشعبية بخصوص الـالمليونية التي دعا إليها ضد الاحتلال، فيما وصف التظاهرتين بأنهما نور من سراج واحد.

وقال الصدر في تغريدة إن التظاهرتين نوران من سراج واحد يوقدان من شجرة الاصلاح المباركة.واضاف الصدر: ايها الشعب العراق...

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