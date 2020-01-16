محمد شوكان يسجل بصمته الأولى بنجاح مع كاظمة

2020/01/16 | 11:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل مهاجم نفط الوسط السابق المحترف في صفوف نادي كاظمة الكويتي هدفين وصنع آخر أمام فريق الجهراء في مباراة ودية حقق خلالها الفوز بخماسية من دون رد استعداداً للمرحلة الثانية من الدور الكويتي .

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