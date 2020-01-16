دولة القانون: تعدد مصادر القرار اخر حسم مرشح رئاسة الحكومة

2020/01/16 | 11:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرجع إئتلاف دولة القانون تأخير حسم مرشح رئيس الحكومة الجديد الى تعدد مصادر القرار.

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