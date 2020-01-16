نيويورك تايمز: الجيش الأميركي يستأنف عملياته المشتركة مع العراق

2020/01/16 | 11:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مسؤولان عسكريان أمريكيان، أن الجيش الأميركي استأنف عملياته المشتركة مع العراق، وذلك بعد عشرة أيام من تعليقها في أعقاب اغتيال قائد فيلق قدس الإيراني قاسم سليماني.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المسؤولين الذين لم تذكر اسميهما، قولهما إن الجيش كان حريصا على استئناف العمليات ضد تنظيم داعش في أقرب وقت ممكن، بهدف تفويت الفرصة على تنظيم داعش الارهابي لاستعادة زخمه، وحرمانه من أي انتصار دعائي قد يدعيه بسبب وقف الولايات المتحدة عملياتها في العراق.

وكانت واشنطن قد اوقفت العمليات العسكرية المشتركة مع بغداد بعد يومين من مقتل سليماني بغارة شنتها طائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد.

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