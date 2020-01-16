مقتدى الصدر يوجه رسائل للشعب العراقي.. اليكم التفاصيل

2020/01/16 | 11:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الخميس، الى مواصلة التظاهر ضد الفساد، مؤكدا انه لا وطن مع الاحتلال ولا سيادة مع الفساد ولا امان مع الارهاب....

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