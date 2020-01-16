“رايتس ووتش” تنشر تقريراً عن وضع المرأة العربية ومشاكلها الحالية

2020/01/16 | 11:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق خلص التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، إلى أن #المرأة_العربية تعاني من مشكلات متعددة تتباين بحسب البلد الذي تعيش فيه، لكن انتقاص حقوقها والتعامل معها بأسلوب […]

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