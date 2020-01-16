بينها ’’الكتلة الأكبر’’.. خمسة خروقات دستورية حصلت خلال الشهرين الماضيين

2020/01/16 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، خطاباً إلى رئاسة الجمهوريّة بشأن تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً لمنصب رئاسة مجلس الوزراء.

وذكر بيان للمركز تلقته (بغداد اليوم)، أنه "أرسل كتاباً إلى رئاسة الجمهوريّة طالبها فيه بضرورة تطبيق المادة (٨١) من الدستور بهدف إنهاء الأزمة الدستوريّة التي تمرُّ بها البلاد منذ قرابة الشهرين على خلفية استقالة رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف، أن "عدم تكليف مرشّح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لأي سببٍ كان بما في ذلك سبب انتظار قرار المحكمة الإتحادية العليا بهذا الشأن، لا يمنح الحقّ لأية جهةٍ بتجاوز المدة الدستوريّة"، مُشيراً إلى أنه "كان على رئاسة الجمهوريّة أن تسير باتجاه تطبيق المادة (٨١) من الدستور بعد فشل تكليف مُرشّح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لاسيما بعد خلو منصب رئاسة مجلس الوزراء من الناحية العمليّة فالحكومة مُقيّدة، لا تستطيع ممارسة صلاحياتها بشكلٍ كامل مما سبّب تردياً واضحاً في المشهدين الأمنيّ والخدميّ، فضلاً عن عرقلة إعداد وتشريع قانون الموازنة العامّة الإتحادية للسنة المالية ٢٠٢٠ والتي تُمثّل قوت الشعب".

وختم، المركز "كتابه بمُطالبة رئيس الجمهوريّة بضرورة تطبيق المادة (٨١) من الدستور لكونه حامٍ له واستناداً لأحكام المادة (٦٧) منه ولوقوع خروقاتٍ دستورية وللظروف التي يمرُّ بها عراقنا الحبيب".

بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف "الفتح"، أحمد الكناني، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، أن توحد القوى السياسية الشيعية ضد التواجد الامريكي في العراق، سيسرع من حسم ملف اختيار رئيس الوزراء الجديد.

وقال الكناني في حديث لـ (بغدا

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، صدور قرار حكم بالحبس الشديد بحقِّ نقيب المحاسبين السابق، مُبيِّنةً قيامه بصرف اكثر من مليار دينار بسوء قصد؛ خلافاً لما ھو مقرر قانوناً.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة، في بيا

بغداد اليوم- بغداد

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، رسالة لـ"الثوار"، مؤكداً أنه لا أنتم خارجيون ولا نحن تبعيون.

وقال الصدر في تغريدة له على تويتر تابعتها (بغداد اليوم)، إن "التظاهرتين نوران من س

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