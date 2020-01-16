السجن لمسؤول سابق لصرفه اكثر “مليار دينار عراقي ” !

2020/01/16 | 11:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلنت هيئة النزاهة، عن صدور قرار حكم بالحبس الشديد بحقِّ نقيب المحاسبين السابق، مُبيِّنةً قيامه بصرف اكثر من مليار دينار بسوء قصد؛ خلافاً لما ھو مقرر قانوناً.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القرار بحسب بيانها الذي تلقت “المستقلة” نسخة منه، أشارت إلى إقدام المُدان الذي كان يشغل منصب نقيب المحاسبين السابق […]

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