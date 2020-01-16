وثائق : تثبيت مدير عام بمنصبه رغم وجود 31 ملف فساد عليه

2020/01/16 | 11:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … انتقدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الخميس، قيام حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبد المهدي بتثبيت فاسدين في منصب مدير عام، من بينهم مدير عام شركة نفط الجنوب الذي عليه ٣١ قضية في هيئة النزاهة.وقالت نصيف في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه ان “حكومة تصريف الأعمال قامت بتثبيت عدد من الأشخاص […]

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