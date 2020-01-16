وزير الشباب يؤكد البدأ بتنفيذ مشاريع شبابية واعدة

2020/01/16 | 11:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..تتواصل وبحضور فاعل لوزير الشباب والرياضة، احمد رياض ورش العمل الخاصة بالمؤتمر الدولي الاول لرسم استراتيجية العمل المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمات المجتمع المدني في مجال الانشطة الشبابية، الذي يقام في اربيل يومي الاربعاء والخميس، بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية فضلا عن خبراء التدريب المختصين بالشأن […]

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