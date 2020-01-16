الصدر مغردا: لا وطن مع الاحتلال .. والسيادة مطلبنا

2020/01/16 | 11:26 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الخميس، أن التظاهرة المليونية ضد التواجد الأميركي والتظاهرا...

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