مقتدى الصدر يوجه خطاب لـ “الثوار” يشعل الشارع من جديد

2020/01/16 | 11:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … خاطب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، “الثوار” بالقول “استمروا ضد الفساد ونحن معكم”، فيما اشار الى انه لا وطن مع الاحتلال ولا سيادة مع الفساد.وقال الصدر في تغريدة له تابعتها المستقلة، ان “التظاهرتين نوران من سراج واحد يوقدان من شجرة الاصلاح المباركة لتفيء اغصان شجرة الزيتون العراقية على الشعب واطيافه لتكون […]

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