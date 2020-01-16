مستشفى الجملة العصبية يكشف عن استقباله 22 الف حالة طارئة خلال 2019

2020/01/16 | 11:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية، اليوم الخميس، عن استقبالها اكثر من 37 الف مراجع خلال العام الماضي 2019 بينها اكثر من 22 الف حالة طارئة، مبينة ان الحالات تراوحت مابين إصابات الدماغ والعمود الفقري و والرمي العشوائي وحوادث السير والشجار والسقوط من أماكن مرتفعة، إضافة الى الجلطات الدماغية ونزف الدماغ ومراجعي الاستشارية.وقال […]

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